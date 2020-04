Le previsioni in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 22 aprile. Il livello di allerta è di colore giallo.

“In particolare – si legge nel bollettino – si prevedono, per la giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”.

Non si registrano grosse variazioni per quanto riguarda le temperature nei valori minimi e massimi. Siamo lontano dai picchi estivi degli ultimi giorni. 20°C la massima più alta percepita nell’Isola, ovvero nel messinese, nel palermitano e nel trapanese. Salgono le massime nelle aree interne, intorno ai 17°C nei valori centrali.

Entriamo in una fase decisamente instabile che non ci lascerà almeno fino alla settimana prossima. Si tratta degli effetti della perturbazione africana in risalita che scalza l’anticiclone e ci consegna un tempo instabile.

Stando a quanto scrive 3bmeteo “ad inizio settimana l’avanzata di una perturbazione nordafricana porrà fine alla fase stabile, soleggiata e piuttosto mite che ha interessato le regioni meridionali fino al weekend. Il centro di bassa pressione in risalita dalla Tunisia risalirà, tra martedì e mercoledì, sulle acque del basso Tirreno, alimentando a più riprese la genesi di rovesci e locali temporali anche su Sicilia”.