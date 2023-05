Temperature in diminuzione

Il maltempo continua a sferzare la Sicilia. Anche per la giornata di domenica 21 maggio persistono condizioni meteo avverse, allerta rossa nel Catanese e Messinese ed allerta arancione nel resto dell’isola. Lo si evince dall’avviso della protezione civile regionale numero 23140.

Condizioni meteo avverse

Nella nota si legge: “Persistono: venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti sud-orientali. Mareggiate lungo le coste esposte: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

La situazione in Sicilia

La circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sulle zone interne giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

In lieve diminuzione le massime comprese tra i 14 ed i 20 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 18 a Catania, 14 ad Enna, 19 a Messina, 20 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo piovoso e anche temporalesco in Piemonte, soleggiato e pure caldo sul resto delle regioni. Venti che soffieranno debolmente.

Centro: In questa giornata troveremo un tempo più incerto e anche temporalesco su Toscana e Lazio, sarà più soleggiato e anche più mite altrove.

Resto del Sud: In questa giornata piogge e temporali bagneranno soprattutto Sardegna oltre che la Sicilia, altrove ci saranno piovaschi e schiarite soleggiate.

Per lunedì 22 maggio, prosegue il maltempo

Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima a tratti piuttosto caldo.

Centro: Temporali pomeridiani su Toscana e Lazio, soleggiato e via via più mite invece sul resto delle regioni, anche caldo in Toscana.

Resto del Sud: Dopo una mattinata con qualche pioggia in Calabria, nel pomeriggio scoppieranno temporali anche su Campania e Basilicata.

Martedì 23 maggio

Nord: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio pioverà sulle Alpi centrali e orientali. Clima caldo, quasi estivo dappertutto.

Centro: Dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio scoppieranno temporali sugli Appennini di Lazio, Abruzzo e Molise. Caldo in Toscana.

Sud: Se al mattino il sole sarà prevalente, nel pomeriggio scoppieranno temporali su tutti i rilievi e zone vicine ad essi. Clima molto mite.