Temperature massime tra i 13 ed i 19 gradi

Sole, bel tempo e temperature invariate. Così le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di giovedì 15 febbraio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso; Canale da quasi calmo a poco mosso.

Temperature

Temperature sostanzialmente invariate con massime comprese tra i 13 ed i 19 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento; 16 a Caltanissetta; 18 a Catania, 13 ad Enna; 17 a Messina; 16 a Palermo; 17 a Ragusa; 19 a Siracusa; 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto l’atmosfera è stabile, ma se il bel tempo con il cielo poco nuvoloso interesserà i settori alpini e prealpini, sulle zone pianeggianti sarà la nebbia o le nubi basse ad impedire al sole di splendere. In Liguria avremo un cielo coperto al mattino, poi con nubi irregolari. Calo termico in presenza di nebbia, altrimenti clima piacevole.

Centro e Sardegna. L’anticiclone Valentino protegge le nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Soltanto sulla Toscana settentrionale la nuvolosità potrà risultare più compatta, ma senza precipitazioni. Temperature stazionarie, piuttosto piacevoli di giorno.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono protette da un campo di alta pressione per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà particolari problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti ancora da nord, clima piacevole di giorno. Mar Ionio molto mosso. Calo termico notturno.

Venerdì 16 febbraio

Alta pressione in Sicilia. Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord. Pressione in diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un cielo in prevalenza coperto o nebbioso sulle zone pianeggianti, coperto pure sui confini alpini e sulle Alpi occidentali, irregolarmente nuvoloso sui settori dolomitici. Le temperature tenderanno a diminuire un po’ di giorno a causa di un minor soleggiamento. Venti deboli, variabili.

Centro e Sardegna. La pressione tende a diminuire un po’ sulle nostre regioni pertanto in questa giornata si noterà l’aumento deciso della nuvolosità sulla Toscana settentrionale e lungo le coste, sul resto delle regioni peninsulari avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso. In Sardegna avremo un cielo coperto, ma senza precipitazioni. Venti deboli variabili. Temperature in locale aumento di giorno.

Sud e Sicilia. La pressione è ancora stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali e contenuti aumenti durante il giorno.