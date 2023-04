Il Meteo in Sicilia, ancora instabilità e temperature fresche – LE PREVISIONI

Redazione di

06/04/2023

Un campo di alte pressioni torna in Sicilia garantendo un miglioramento per la giornata di giovedì 6 aprile dove, tuttavia, non mancherà ancora l’instabilità. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Variabilità asciutta dal pomeriggio.

Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature fresche

Scendono le temperature con valori freschi. Massime comprese tra gli 8 ed i 15 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 15 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Alta pressione e giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo prevalentemente sereno ovunque. Venti deboli.

Centro: Sulle nostre regioni la giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno. Temperature minime in diminuzione.

Resto del Sud: Venti da nord e giornata che risulterà più instabile, al mattino, solo sul basso Tirreno, altrove avremo un cielo con nubi irregolari.

Per venerdì 7 aprile, nuvole residue

Ancora alta pressione nell’isola. Rimangono nuvole residue ma generalmente dovrebbe esserci stabilità e sole ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: Un vortice ciclonico interessa il Nordovest con piogge e nevicate sulle Alpi sopra i 1200 metri. Nubi irregolari al Nordest.

Centro: Una perturbazione interessa la Toscana dapprima con nubi via via più compatte e poi con qualche pioggia sparsa. Nubi irregolari altrove.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso. Temperature in deciso aumento.

Sabato 8 aprile

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento, deciso di giorno e più sensibile di notte.

Centro: Un vortice in viaggio verso sud interessa con rovesci e temporali il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Sud: Il tempo tenderà a peggiorare in Campania e poi su Basilicata e Puglia con precipitazioni sparse, anche forti e temporalesche.