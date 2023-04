Per giovedì 6 aprile, attesi miglioramenti

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Rasserena in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in sei province

La situazione meteo peggiora per la giornata di mercoledì 5 aprile con l’estensione dell’allerta gialla a sei province. Oltre alle quattro odierne, infatti, si aggiungono anche Trapani ed Agrigento. Tuttavia le precipitazioni sono previste in tutta la regione.

E saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali centroorientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Lo si legge nella nota 23094 della protezione civile.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 10 ed i 20 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 15 a Messina, 17 a Palermo 14 a Ragusa, 20 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno salvo più nubi sulle Alpi.

Centro: Venti settentrionali e giornata più instabile su Abruzzo e Lazio con neve in collina. Più soleggiato altrove. Temperature in calo.

Resto del Sud: Un vortice fa peggiorare il tempo subito su Sicilia e Calabria e successivamente anche in Campania e Basilicata, più esclusa la Puglia.

Per giovedì 6 aprile, attesi miglioramenti

Per giovedì 6 aprile campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Variabilità asciutta al pomeriggio, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Alta pressione e giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo prevalentemente sereno ovunque. Venti deboli.

Centro: Sulle nostre regioni la giornata risulterà ampiamente soleggiata con cielo prevalentemente sereno. Temperature minime in diminuzione.

Resto del Sud: Venti da nord e giornata che risulterà più instabile, al mattino, solo sul basso Tirreno, altrove avremo un cielo con nubi irregolari.

Venerdì 7 aprile

Nord: Un vortice ciclonico interessa il Nordovest con piogge e nevicate sulle Alpi sopra i 1200 metri. Nubi Centro: Una perturbazione interessa la Toscana dapprima con nubi via via più compatte e poi con qualche pioggia sparsa. Nubi irregolari altrove.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso. Temperature in deciso aumento.