Correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa per la giornata di giovedì 1 giugno in Sicilia.

Allerta gialla

Nuova allerta gialla nell’isola. La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso (il 23151) dove viene evidenziata la nuova allerta in tutte e nove le province siciliane.

Secondo le previsioni, le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”.

La situazione meteo

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3100 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature in lieve discesa

Piccola diminuzione delle temperature nell’isola. Massime previste tra i 19 ed i 26 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 25 a Catania, 19 ad Enna, 25 a Messina, 24 a Palermo, 22 a Ragusa, 25 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento salvo occasionali temporali pomeridiani sulle Alpi lombarde e del Trentino Alto Adige.

Centro: La mattinata trascorrerà soleggiata poi nel pomeriggio consueti temporali su Toscana, Umbria e Lazio e Appennini, sempre sole altrove.

Sud: Atmosfera a tratti instabile al mattino, fortemente temporalesca al pomeriggio su gran parte delle regioni, soprattutto in Sicilia.

Venerdì 2 giugno, ancora instabilità

Prosegue l’instabilità. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà in prevalenza soleggiata, solo sulle Alpi potranno scoppiare dei temporali nel corso del pomeriggio. Clima caldo.

Centro: Piogge e temporali interesseranno i settori appenninici e il versante tirrenico specie dopo metà giornata. Più soleggiato invece altrove.

Resto del Sud: Tempo a tratti instabile lungo i rilievi appenninici, poi anche in Sicilia e Sardegna specie al pomeriggio. Soleggiato invece altrove.

Sabato 3 giugno

Nord: Atmosfera instabile su gran parte delle regioni per cui la giornata trascorrerà con la possibilità di varie piogge e temporali sparsi.

Centro: Dopo una mattinata in gran parte stabile e soleggiata nel pomeriggio scoppieranno temporali diffusi su Appennini, Lazio e Toscana interna.

Sud: Dopo una mattinata in prevalenza stabile, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali su Basilicata e Puglia. Temperature stazionarie.