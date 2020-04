Le previsioni in Sicilia

Insistono le nubi e le piogge sulla Sicilia. Quella di domani, mercoledì 29 aprile, si conferma una giornata variabile e incerta, con cieli coperti e rovesci localizzati nel settore centrale e sudorientale.

Nel dettaglio, precipitazioni concentrate al mattino nei settori interessati e velature nel versante tirrenico dove non si attendono rovesci. Dal pomeriggio parziale miglioramento con schiarite ma persisteranno piogge locali.

Temperature stabili nei valori massimi che si attestano intorno ai 23°C nelle ore centrali del giorno. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari generalmente molto mossi.

Siamo in una fase incerta e variabile, segnata da perturbazioni che stazioneranno fino a inizio maggio. Stando a quanto scrive 3bmeteo “l’instabilità atmosferica tornerà a farsi più accentuata lungo il Tirreno e a ridosso dei rilievi appenninici nelle ore centrali del dì tra il 2 e il 3 maggio per effetto di una saccatura in transito tra l’Adriatico e i Balcani; in seguito, a medio e lungo termine, sarà probabile una nuova rimonta del promontorio subtropicale sul Mediterraneo”.