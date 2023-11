Massime previste tra i 12 ed i 22 gradi

Sole e bel tempo ma scendono le temperature e si fanno avanti le nuvole. Queste le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di sabato 18 novembre.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso; Canale da agitato a molto mosso.

Temperature in flessione

Scendono le temperature che assumono contorni più autunnali. Massime previste tra i 12 ed i 22 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 22 a Catania, 12 ad Enna, 20 a Messina, 20 a Palermo, 18 a Ragusa, 22 a Siracusa, 19 a Trapani.

Domenica 19 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nel resto d’Italia

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per domenica 19 novembre.

Nord: sulle aree alpine nubi anche consistenti al mattino e nel primo pomeriggio con qualche nevicata su quelle più prossime al confine ma a quote oltre 2500mt; velature anche estese sul resto del nord, con nubi basse e innocue in aumento dal tardo mattino su Liguria e appennino emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna: sulle regioni peninsulari velature anche estese al primo mattino e in rapido dissolvimento ma con nubi basse in contestuale aumento sulla Toscana e, dal pomeriggio, anche su Umbria e Lazio, con qualche debole pioggia possibile dal pomeriggio sull’alta Toscana; nubi basse anche estese sulla Sardegna centro-occidentale e prevalente soleggiamento sul resto dell’Isola

Sud e Sicilia: su tutte le regioni cielo generalmente sereno, con nubi basse in aumento serale su Campania e aree tirreniche peninsulari.