Martedì 29 agosto, possibili piogge nel pomeriggio

Resiste il caldo in Sicilia anche se c’è la tendenza ad un ribasso delle temperature. Massime però ancora alte previste tra i 28 ed i 36 gradi.

L’alta pressione garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Temperature

Ancora caldo in Sicilia. Massime previste tra i 28 ed 36 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 32 a Catania, 28 ad Enna, 31 a Messina, 35 a Palermo, 32 a Ragusa, 36 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il ciclone Poppea attraversa le regioni. In questa giornata avremo condizioni di maltempo, anche estremo, su molte regioni.

Centro: Il ciclone Poppea interessa alcune regioni per cui il tempo è previsto in peggioramento su Toscana, Lazio e Umbria, altrove nubi sparse.

Sud: La pressione è in diminuzione e così la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo prima in Sardegna e poi anche sulla Campania.

Martedì 29 agosto, possibili piogge nel pomeriggio

L’alta pressione interessa gran parte dell’isola favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Rasserena in serata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Il ciclone Poppea si sposta verso i Balcani per cui il tempo sarà compromesso da precipitazioni su Triveneto ed Emilia Romagna.

Centro: Il ciclone Poppea si sposta verso est interessando con piogge e temporali gran parte delle regioni, con fenomeni localmente intensi.

Sud: Il ciclone Poppea interessa soltanto alcune zone, come la Campania e i rilievi in generale; attesi rovesci sparsi su questi settori.

Mercoledì 30 agosto

Nord: Mercoledì, pressione debole; ancora temporali localmente intensi al Nordest, tempo invece stabile e soleggiato al Nordovest.

Centro: Piogge e temporali bagneranno gran parte delle regioni in giornata; temperature che si manterranno su valori stazionari, venti occidentali.

Sud: Pressione in aumento; la giornata trascorrerà con qualche piovasco sui rilievi della Calabria e della Campania. Sole altrove.