le previsioni nell'isola

Temperature primaverili e caldo un po’ ovunque grazie al consolidamento dell’anticiclone nordafricano sul Mediterraneo che è garanzia di tempo stabile e ben soleggiato sulla Sicilia. Da segnalare solo il transito di sterili velature e ancora qualche locale banco di nubi basse o foschia nottetempo e al primo mattino.

Domani allerta incendi

Temperature in ulteriore rialzo anche domani dopo il record di oggi. La colonnina di mercurio ha toccato i 25 gradi in varie località della Sicilia. Le aree più calde nel Palermitano e a Trapani. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, in fase di rinforzo su Tirreno occidentale e Ionio a largo. La Protezione civile regionale ha rilasciato un bollettino di rischio incendi per la provincia di Palermo per la giornata di domani 5 febbraio, con rischio medio.

La situazione meteo

Domani al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto o nebbioso sulla Pianura Padana e con piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Nubi sparse sulle zone alpine. Centro: Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà più coperto sull’alta Toscana e sulle Marche settentrionali, sereno altrove. Locali foschie sulle coste adriatiche. Sud: Ampio soleggiamento, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo prevalentemente sereno e soltanto con nubi sparse su Puglia meridionale e coste ioniche calabresi.

Bel tempo anche sabato

Sabato al Nord presenza di nebbia diffusa sulle zone pianeggianti e sulle valli alpine e prealpine. Piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Entro sera giungeranno piogge al Nordovest. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno ovunque. Da segnalare nebbie e poi cielo coperto sulle coste adriatiche. Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno, ma qualche nube in più potrà interessare la Puglia meridionale.