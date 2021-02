le previsioni nell'isola

La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni meridionali garantendo così condizioni di tempo asciutto e via via più soleggiato anche in Sicilia. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno mosso. Temperature in nuovo rialzo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì – Al Nord Pressione stabile. Giornata spesso grigia sulla Liguria, con precipitazioni a carattere sparso; cielo coperto sulle zone di pianura; più sole sui rilievi alpini. Venti meridionali.Centro: Giornata con cielo spesso coperto sulla Toscana e sull’Umbria; occasionali piovaschi sul massese. Altrove cielo a tratti molto nuvoloso o anche coperto. Clima via via più mite. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse soltanto sulla Campania. Clima quasi primaverile.

Venerdì – Al Nord giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e nebbioso sulla Pianura Padana e con piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Nubi sparse sulle zone alpine.Centro: Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà più coperto sull’alta Toscana e sulle Marche settentrionali, sereno altrove. Locali foschie sulle coste adriatiche.Sud: Ampio soleggiamento, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo prevalentemente sereno e soltanto con nubi sparse su Puglia meridionale e coste ioniche calabresi.