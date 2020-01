Le previsioni in Sicilia

Una Sicilia spaccata in due, questa la previsione meteo per la giornata di domani. Sul versante occidentale cielo sereno con poche nuvole e con un sensibile rialzo delle temperature. Diverso lo scenario sul fronte orientale dove gli addensamenti nuvolosi saranno a tratti consistenti portando anche piogge a tratti anche abbondanti.

Ventilazione moderata dai quadranti orientali, in rotazione a Grecale in Campania e Calabria, ancora di Levante e Scirocco in Sicilia. Mari: Ionio molto mosso; Tirreno poco mosso sotto costa, mosso o molto mosso a largo; Canale di Sicilia da agitato a molto agitato nel settore ad Ovest di Malta.