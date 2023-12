Temperature stabili

Martedì, regime anticiclonico in Sicilia pertanto la giornata di martedì 19 dicembre sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco nuvoloso, ma con più nubi sui settori sudorientali. Mare generalmente mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature massime comprese tra gli 11 ed i 16 gradi.

Previsti 15 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 11 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 12 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è forte sulle nostre regioni e così la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso salvo più nubi, al mattino, sulle zone orientali e qualche banco di nebbia tra Piemonte e Lombardia. Temperature in ulteriore lieve aumento con clima anche piacevole. Valori massimi attesi tra i 6°C di Venezia e i 13-14°C di Trento e Genova

Centro e Sardegna. L’anticiclone è molto forte pertanto questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno e terso, la nuvolosità sarà davvero scarsa e più che altro occasionale o passeggera. Le temperature sono previste in ulteriore lieve aumento con clima piacevole di giorno. Venti deboli settentrionali, mari calmi. Valori massimi compresi tra i 12 e i 14 gradi su tutte le città, fino a 16-17 gradi in Sardegna

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni domina l’anticiclone e così la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, il sole infatti splenderà un po’ ovunque e sarà ostacolata da una maggior nuvolosità soltanto lungo i settori ionici. Nuvolosità che potrà risultare più compatta sulla Sicilia orientale, ma senza precipitazioni. Venti deboli dai quadranti nordorientali. Temperature in lieve aumento. Valori massimi attesi tra gli 11 e i 16°C su tutte le città

Mercoledì 20 dicembre

La pressione è stabile sulla nostra regione pertanto la giornata di mercoledì 20 dicembre sarà contraddistinta da un tempo asciutto e in prevalenza soleggiato, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 17 gradi, minime grossomodo stabili.

Nord. La pressione diminuisce un po’ e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà molto nuvoloso o a tratti pure coperto. Sono attesi dei banchi di nebbia sulle zone pianeggianti, localmente persistenti per gran parte del giorno e inoltre ci sarà qualche debole nevicata sui confini alpini. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Valori massimi attesi tra i 7°C di Venezia e i 12°C di Genova

Centro e Sardegna. La pressione diminuisce un po’ sulle nostre regione pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo via via più nuvoloso e anche coperto in Sardegna (piovaschi dalla tarda serata e nottata) e su Toscana, Umbria e Lazio. Altrove avremo nubi irregolari. In giornata arriverà il Maestrale sull’isola. Le temperature non subiranno grosse variazioni se non locali diminuzioni. Valori massimi compresi tra i 6°C di Perugia e i 13°C di Roma, Pescara e Ancona

Sud e Sicilia. La pressione è piuttosto stabile sulle nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. I venti saranno deboli e soffieranno da direzioni diverse. Da segnalare la possibilità di occasionali piovaschi in provincia di Messina. Le temperature non subiranno grosse variazioni se non locali diminuzioni di giorno. Valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 13-15°C delle altre città