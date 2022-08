Arriva una incursione di aria fredda dai Balcani e porta con se temporali. Il meteo Sicilia prevede una brusca sterzata ed i meteorologi parlano già di un allerta per la possibile formazione di tornado in mare per effetto dello scontro fra aria calda e aria fredda improvviso e violento. In ogni caso i fenomeni temporaleschi potrebbero essere anche violenti nelle prossime ore.

Le previsioni dei vari siti specializzati sono contrastanti fra loro. C’è chi parla di un vero e proprio allarme e dell’arrivo di maltempo estremo come fa meteoweb, c’è chi è più prudente e parla solo di abbassamento delle temperature e forti temporali nei prossimi giorni a partire dalla sera di lunedì

Ecco le previsioni del sito iLMeteo.it sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

LUNEDI’ 22 AGOSTO

Nord: Lunedì 22 sarà ancora l’alta pressione delle Azzorre a garantire un’altra giornata all’insegna del bel tempo con il cielo sereno.

Centro: Continua la fase stabile e soleggiata grazie all’alta pressione delle Azzorre. Il cielo sarà più nuvoloso solo sul lato adriatico.

Sud: I venti settentrionali provocheranno un aumento della nuvolosità su Basilicata, Calabria, Sicilia e Salento. Sono attese precipitazioni.

MARTEDI’ 23 AGOSTO

Nord: Atmosfera ancora stabile grazie all’alta pressione. La giornata trascorrerà con il bel tempo, ma molte nubi copriranno il Nordest.

Centro: Nubi e precipitazioni interesseranno Molise e Abruzzo, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti di Maestrale.

Sud: Forte peggioramento dapprima sulla Puglia, poi su Basilicata, Campania e Calabria; attesi temporali violenti con grandinate.

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO

Nord: Al nord l’alta pressione delle Azzorre garantirà un’altra giornata all’insegna del bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso.

Centro: Prosegue la fase stabile grazie all’anticiclone. La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso solo su Abruzzo, Molise e basso Lazio.

Sud: Tempo ancora instabile, con rovesci e temporali possibili su gran parte delle regioni, ma meno sulla Sicilia centro-occidentale.