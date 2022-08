colpite pachino e marzamemi

Il maltempo, che imperversa soprattutto nella zona nord occidentale della Sicilia, si è abbattuto nella zona sud del Siracusano.

Temporale nel Siracusano

Le aree più colpite da un nubifragio sono state Pachino e Portopalo di Capo Passero, all’estremo sud della Sicilia orientale: le strade, come spesso capita in questi casi, si sono allagate, qualche auto è andata in panne ma non si sarebbero registrati gravi danni. Pioggia anche a Noto ma non ci sono stati evidenti disagi per la popolazione o per i turisti in visita nella capitale del barocco.

Disastro a Stromboli

Un violento temporale ha colpito le Isole Eolie, in particolare Stromboli, dove la pioggia ha provocato un fiume di fango che ha invaso le strade, diverse case ed attività commerciali. Il temporale ha causato smottamenti e allagamenti un po’ ovunque provocando diversi danni. A causa della pioggia i detriti si sono riversati su molte strade ed anche in diversi negozi ed abitazioni.

Maltempo a Messina

Il maltempo ha provocato allagamenti e smottamenti anche a Messina, in particolare nella zona di Mezzana, dove si sono verificate delle frane. Per il resto la pioggia torrenziale, che da questa mattina presto è caduta abbondante, ha provocato allagamenti di box e negozi e di molti tombini. A causa del maltempo è stata annullata una delle manifestazioni che prevedeva trasferimento, come da programma, da Camaro Superiore a Camaro Inferiore, dei Giganti Mata e Grifoni considerati i mitici fondatori di Messina e del cammello.

Pioggia a Palermo

Sottopassi chiusi in viale Regione Siciliana. Auto impantanate. Decine di richieste di aiuto ai vigili del fuoco a Palermo e in tutta la provincia. Il forte temporale di questa notte ha paralizzato le strade in diversi punti.

Decine di chiamate ai vigili del fuoco

Richieste di aiuto per allagamenti al comando provinciale dei vigili del fuoco sono arrivati da Partinico, Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi, lungo la statale 113 e anche nel capoluogo. Tante le strade trasformate in fiumi.

Video fornito da Pachino Centro