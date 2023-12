Temperature stazionarie

I venti di Maestrale addossano nubi e precipitazioni sui settori tirrenici e zone limitrofe ad essi della Sicilia per la giornata di venerdì 22 dicembre ma sul resto della regione il bel tempo sarà prevalente con cielo poco nuvoloso.

Temperature ancora stazionarie

Temperature massime fino a 19 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Rimangono quindi stazionari i valori massimi.

Previsti 15 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 11 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 18 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Soffiano venti fortissimi sulle Alpi dove ci saranno bufere di neve a ridosso dei confini e al di sopra dei 7-900 metri. Sulle zone pianeggianti e settori prealpini soffierà il favonio, il vento caldo che renderà il cielo sereno o al più poco nuvoloso e provocherà un aumento importante delle temperature che risulteranno miti di giorno. Mar Ligure molto mosso. Temperature in aumento.

Centro e Sardegna. Tempesta di Maestrale sulla Sardegna con raffiche superiori ai 90 km/h. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, il cielo però si presenterà molto nuvoloso o anche coperto su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, ma con scarse precipitazioni. Tempo soleggiato sulla fascia adriatica. Mare occidentale sardo anche grosso, mossi gli altri mari. Temperature in lieve aumento.

Sud e Sicilia. I venti di Maestrale che soffiano sulle nostre regioni (fortissimi su trapanese e agrigentino) trasportano e addossano nuvole sui settori tirrenici dove sono attese piogge in Calabria e Sicilia. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato, ma con un cielo a tratti irregolarmente nuvoloso. Mar di Sicilia occidentale molto mosso o anche agitato. Temperature in leggero aumento di giorno.

Sabato 23 dicembre

La pressione è stabile sull’isola pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 18 gradi, valori notturni in leggero aumento.

Nord. Soffiano ancora venti forti sulle nostre regioni, il favonio riscalderà il clima su molte città, soprattutto del Nordovest dove sembrerà Primavera. La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutti i settori. Non sono attese precipitazioni se non qualcuna nevose sui confini alto atesini. Temperature massime in deciso aumento con valori vicini ai 20°C.

Centro e Sardegna. La pressione è in aumento, ma soffiano ancora venti forti di Maestrale in Sardegna, moderati altrove. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sull’isola e sulle regioni tirreniche, anche in Umbria. Sarà più soleggiato e sereno altrove. Temperature massime in aumento con clima piacevole di giorno.

Sud e Sicilia. La pressione aumenta e soffia il Ponente sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno in Puglia. Qualche piovasco potrà interessare le coste tirreniche, specie campane. Temperature in aumento con clima piacevole di giorno.