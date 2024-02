Temperature in discesa

Arriva il maltempo, piogge ed allerta gialla in tutta l’isola. Quest’ultima diramata dalla protezione civile nell’avviso 24050 con possibili disagi in tutta l’isola. Un’area di bassa pressione abbraccia l’isola determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Queste le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata del 20 febbraio.

Nello specifico sul litorale tirrenico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sull’Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale molto mosso.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Tutte e nove le province della Sicilia sono interessate dall’allerta gialla diramata dalla protezione civile regionale. Indicate piogge e temporali ovunque con possibili disagi.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I venti invece, sono tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali in serata sulla Sicilia occidentale. Molto mosso, invece, lo Stretto di Sicilia.

Temperature in discesa

Massime comprese tra i 10 ed i 16 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 15 a Palermo, 12 a Ragusa, 14 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione che torna lentamente ad aumentare. Al mattino, residui piovaschi sui settori pianeggianti centrali e poi sulle Alpi di confine (con neve); possibili foschie o nebbie sul Veneto. A seguire, tempo più stabile. Al Nordovest, bel tempo prevalente, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e temperature assai miti per il periodo. Venti settentrionali.

Centro e Sardegna. In questa giornata il tempo si manterrà piuttosto stabile su tutte le regioni anche se il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o tratti coperto. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche occasionale precipitazione, al mattino, lungo le coste di Abruzzo e Molise. Le temperature sono previste in locale aumento di giorno, soprattutto sui settori tirrenici. Venti da nord, deboli.

Sud e Sicilia. Un ciclone condiziona il tempo sulle regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da un tempo piuttosto instabile su gran parte delle regioni. Venti forti dai quadranti settentrionali. Sono attese precipitazioni, meno in Campania e più moderate su Basilicata, Calabria e anche Sicilia. Sull’isola non mancheranno alcuni temporali. Venti deboli da nord/nordest. Modesto calo termico.

Mercoledì 21 febbraio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Temporaneo aumento della pressione sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Da segnalare la possibilità di nebbie, anche diffuse e fitte al mattino, sulla pianura centro-orientale, in dissolvimento dalle ore centrali. Clima piacevole di giorno.

Centro e Sicilia. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni, quanto meno temporaneamente. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà generalmente sereno o al più poco nuvoloso. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni con clima gradevole di giorno. Venti deboli.

Sud e Sicilia. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni e così se al mattino ci saranno ancora delle piogge su Sicilia e Calabria, nel pomeriggio le precipitazioni abbandoneranno lentamente l’isola, si esauriranno in Calabria. Sul resto delle regioni avremo invece un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature grossomodo stazionarie.