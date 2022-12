Per venerdì 23 dicembre, torna il sereno

Per giovedì 22 dicembre in Sicilia infiltrazioni umide che determinano molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione.

Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Resistono le temperature

Le temperature resistono e si attestano su livelli stabili, più alti della media stagionale. Massime tra i 12 ed i 18 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 16 a Catania, 12 ad Enna; 15 a Messina, 18 a Palermo, 14 a Ragusa; 15 a Siracusa; 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Un campo di alta pressione si afferma sull’Italia. Il cielo sarà spesso coperto con nebbia in pianura, poco nuvoloso invece altrove.

Centro: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o anche coperto in Umbria, su coste laziali e sulle Marche. Attesi piovaschi in Toscana.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso su gran parte delle regioni, meno in Puglia. Venti deboli settentrionali.

Correnti secche fanno il loro ingresso in Sicilia nella serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Sul litorale tirrenico nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Nord: Cielo coperto sulle zone pianeggianti e sui settori prealpini oltreché su tutto il Friuli Venezia Giulia. Non mancheranno le nebbie.

Centro: La giornata trascorrerà con qualche pioviggine sull’alta Toscana e un cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Resto Sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto sulle coste tirreniche e sui rilievi, più soleggiato altrove.

Sabato 24 dicembre

Nord: Vigilia di Natale con nebbie in pianura e sulle vallate alpine, nubi sparse sul resto delle Alpi. Rara pioviggine sulla Liguria.

Centro: La vigilia di Natale trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto in Umbria, Marche e coste tirreniche. Clima mite.

Sud: Vigilia di Natale con un tempo asciutto e cielo più coperto lungo le coste tirreniche, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.