Le previsioni in Sicilia

Si fanno sentire gli effetti del nuovo campo di alta pressione che da oggi ha abbracciato la Sicilia. Anche domani, martedì 5 maggio, si conferma una giornata soleggiata e decisamente primaverile, con picchi di caldo addirittura estivi. Tempo stabile ed assolato ovunque durante tutto il giorno. La rimonta dell’anticiclone ha allontanato gli addensamenti che hanno disturbato i nostri cieli nei giorni scorsi.

Temperature in rialzo nei valori massimi con punte di 27 gradi nel palermitano, nel trapanese e nelle aree del siracusano e del ragusano durante le ore centrali. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nei prossimi giorni l’espansione dell’anticiclone nord-africano sul Mediterraneo garantirà tempo più stabile e soleggiato ovunque, con temperature in graduale aumento, durante la settimana, al di sopra delle medie climatiche del periodo.