Condizioni meteo avverse

L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. E viene indicata allerta gialla a Palermo e Messina per la giornata di martedì 5 settembre secondo l’avviso 23247 della protezione civile relativo al rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Scendono le temperature seppur lievemente con valori compresi tra i 21 ed i 29 gradi. Questa la situazione in Sicilia per la giornata di martedì 5 settembre.

Il quadro meteo

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Allerta gialla a Palermo e Messina

Sono attese piogge e con esse l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Lo indica la protezione civile nell’avviso 23247.

Questo a causa delle precipitazioni che saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centroorientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sul versante tirrenico centro-orientale, generalmente deboli sulle restanti zone”.

I mari vengono indicati “Molto mossi tutti i bacini, localmente agitato lo Ionio”.

Venti: “Forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca specie sui settori ionici e rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi”.

Condizioni meteo avverse

Si legge nella nota: “Persistono venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte. Possibili mareggiate sulle coste esposte”.

Temperature in discesa

Scendono le temperature in Sicilia. Massime comprese tra 21 e 29 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 28 a Catania, 21 ad Enna, 27 a Messina, 27 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Venti deboli orientali portano molte nubi al Nordovest, il cielo sarà più sereno altrove. Temperature in diminuzione di giorno.

Centro: Soffiano venti deboli orientali sulle nostre regioni per cui il sole sarà prevalente, ma le temperature massime diminuiranno.

Sud: Soffiano venti forti da nordest sulle nostre regioni, potranno scoppiare temporali su Calabria e Sicilia ioniche, più soleggiato altrove.

Mercoledì 6 settembre

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Alta pressione Bacco che comanda il tempo e soffiano pure venti deboli da nord per cui il cielo si presenterà terso e limpido ovunque.

Centro: Questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento.

Sud: Una goccia fresca influenza le regioni per cui ci saranno forti temporali su Basilicata, Calabria e Sicilia, più sole altrove.

Giovedì 7 settembre

Nord: L’anticiclone Bacco domina incontrastato per cui in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sereno, temperature stabili.

Centro: Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone Bacco e così la giornata trascorrerà con più nubi soltanto su Abruzzo, Molise e Lazio.

Sud: Un vortice sul Mar Ionio influenza alcune regioni: temporali su Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Asciutto invece altrove.