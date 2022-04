Temperature in lieve calo

Per martedì 12 aprile, avvio di giornata con tempo stabile e soleggiato in tutta la Sicilia. Dal pomeriggio, graduale aumento della copertura nuvolosa per l’arrivo di nubi alte e stratificate dai quadranti occidentali. Tuttavia, non sono attese precipitazioni.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature in lieve calo

Scendono leggermente le temperature nell’isola con massime che oscillano tra i 14 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 18 a Catania, 14 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 16 a Ragusa, 17 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Deciso aumento della nuvolosità su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta a causa di un’atmosfera più umida portata dai venti meridionali che soffiano. Cielo sereno altrove.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un graduale aumento della nuvolosità sulla Sardegna fino a cielo molto nuvoloso. Sul resto delle regioni cielo sereno. Venti di Scirocco.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su Sicilia, decisamente sereno sul resto delle regioni.

Per mercoledì 13 aprile, variabilità ma senza precipitazioni

La giornata trascorrerà all’insegna della variabilità. Tra Campania, Calabria e Sicilia infatti, si alterneranno estese velature ed ampi spazi di cielo sereno. Non sono attese precipitazioni. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, il cielo si presenterà molto nuvoloso su tutte le regioni, anche coperto nella prima parte del giorno. Temperature in aumento.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso e addirittura via via più coperto su Sardegna e Toscana e alto Lazio. Non sono attese precipitazioni. Venti deboli.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o a tratti pure coperto su tutte le regioni. Sabbia del deserto in sospensione.