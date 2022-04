Per lunedì 11 aprile, ancora stabile

Anche per la giornata di domenica 10 aprile è previsto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Temperature ancora gradevoli ma in diminuzione.

Venti moderati o tesi di Grecale in Campania, prevalentemente nordoccidentali tra Calabria e Sicilia. Mari: Ionio da molto mosso ad agitato; Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Temperature in lieve discesa

Scendono le temperature in Sicilia, dopo le punte di ieri con picchi fino a 26 gradi, le massime previste oscillano tra gli 11 ed i 23 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 22 a Catania, 11 ad Enna, 16 a Messina, 17 a Palermo, 17 a Ragusa, 23 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, la nuvolosità sarà davvero scarsa. Temperature massime tra 13 e 17°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno salvo più nubi, al mattino, sui versanti adriatici.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o a tratti coperto sulle regioni peninsulari con rovesci sparsi soprattutto al mattino, migliorerà nel pomeriggio.

Per lunedì 11 aprile, ancora stabile

Per lunedì 11 aprile, il fronte freddo giunto domenica si allontana rapidamente verso i Balcani, lasciando il posto ad una nuova rimonta anticiclonica sull’Italia. Ne scaturisce un avvio di settimana stabile, ben soleggiato e dai tipici connotati primaverili in Sicilia. Temperature minime in diminuzione; massime in nuovo aumento, mediamente comprese tra 16 e 20°C. Ventilazione in decisa attenuazione. Mari mossi, ma con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso nella seconda parte del dì.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 15 e 20 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 12 e 18°C.