La perturbazione dei giorni scorsi lascia ora spazio alla rimonta dell’alta pressione a garanzia di tempo più stabile in Sicilia per venerdì 8 aprile. Sarà una giornata soleggiata.

Tuttavia refoli di Maestrale rinnovano annuvolamenti sparsi sui settori tirrenici con il rischio di qualche pioviggine a ridosso dei rilievi esposti. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno molto mosso.

Risalgono le temperature

Tornano a salire le temperature nell’isola con a tratti primaverili in alcune località. Previsti dai 17 ai 23 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 21 a Catania, 18 ad Enna, 19 a Messina, 23 a Palermo 17 a Ragusa, 22 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile su Alpi, Prealpi e occasionalmente anche alte pianure. Nubi irregolari sul resto dei settori. Clima mite dappertutto.

Centro: La giornata sarà contraddistinta generali condizioni di tempo asciutto con il cielo che si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Venti meridionali, mari mossi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con più nubi sugli Appennini ma in un contesto sempre asciutto. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per sabato 9 aprile, sole ed alcune velature

Per sabato 9 aprile un nuovo fronte in marcia sui Balcani tende a scendere di latitudine portando così un parziale peggioramento del tempo anche sulle regioni del basso versante tirrenico. Dopo una prima parte soleggiata, specie tra Calabria e Sicilia le nubi torneranno ad aumentare da Nord con primi fenomeni su Campania e a seguire basso versante tirrenico. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Ionio e Basso Tirreno mosso. Temperature stabili o in lieve rialzo.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo sul Triveneto con l’arrivo di rovesci e temporali con possibili grandinate veloci verso sera. Sarà soleggiato altrove.

Centro: Iniziali condizioni di bel tempo, poi, nel pomeriggio peggiorerà su Toscana, Umbria e Marche settentrionali con rovesci, in nottata temporali sulle Marche. Venti moderati.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, anche coperto sul Cilento. Temperature massime tra 12 e 22 gradi.