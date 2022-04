Per giovedì 7 aprile, piogge al mattino

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di mercoledì 6 aprile garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico. Sull’area dello Stretto cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli orientali in attenuazione. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Salgono le temperature

Salgono le temperature nell’isola con valori oltre i 20 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 17 a Catania, 14 ad Enna, 16 a Messina, 22 a Palermo, 17 a Ragusa, 17 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso in pianura e irregolarmente nuvoloso su Alpi e Appennini. Temperature massime fino a 22 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da maltempo in Sardegna con piogge che si porteranno dal pomeriggio verso il resto delle regioni, anche con alcuni temporali. Neve a 1500m.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente soleggiata, poi, dal pomeriggio il cielo comincerà a coprirsi sui settori peninsulari, anche con piogge a tratti moderate.

Per giovedì 7 aprile, piogge al mattino poi si rasserena

Per la giornata di giovedì 7 aprile, la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi in attenuazione dal pomeriggio. Sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno da mosso a molto mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su Friuli Venezia Giulia e coste adriatiche, decisamente sereno sul resto dei settori. Clima mite.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e sereno o tutt’al più poco nuvoloso altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo più piovoso sulle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno, localmente in Basilicata. Altrove, soleggiato. Temperature massime tra 13 e 18 gradi.