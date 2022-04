Per lunedì 4 aprile, nuvolosità irregolare

Una nuvolosità di intensità medio-alta ed a tratti estesa nonché una generale assenza di fenomeni degni di nota caratterizzano la giornata di domenica 3 aprile in Sicilia. Non si esclude, tuttavia, qualche piovasco sparso in serata. Temperature nuovamente in risalita a partire dal pomeriggio-sera, specie in quota. Venti sostenuti dai quadranti occidentali (Ovest-Nord Ovest). Mari: da agitati a molto mossi il Canale di Sicilia e il basso Tirreno con residue mareggiate notturne su coste peninsulari, Egadi e Trapanese; mosso lo Ionio.

Temperature rimangono stabili

Rimangono stabili e quindi più basse rispetto agli altri giorni, le temperature nell’isola. Massime previste tra i 10 ed i 18 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 14 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 18 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo irregolarmente nuvoloso o anche spesso coperto, poi da piogge in arrivo su Piemonte e Liguria. Temperature massime tra 6 e 13°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta generali condizioni di tempo asciutto con il cielo che si presenterà in gran parte irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio peggiora in Toscana.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con tante nuvole e precipitazioni più probabili sul Cilento e sulla Calabria settentrionale, specie interna, altrove il tempo sarà asciutto. Mar Tirreno agitato.

Per lunedì 4 aprile, nuvolosità irregolare

Per lunedì 4 aprile, nuvolosità irregolare in transito tra Calabria e Sicilia ma con bassa probabilità di fenomeni rilevanti. Temperature in rialzo. Venti da moderati a tesi da E-ENE in Sicilia.

Mari: Tirreno mosso a largo e lungo i litorali siciliani; Ionio da mosso a molto mosso; Canale di Sicilia da molto mosso ad agitato, specie ad Ovest di Malta.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà più sereno in pianura e irregolarmente nuvoloso sui settori alpini e prealpini.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto su Sardegna, basso Lazio e rilievi abruzzesi e molisani, ma con scarse precipitazioni. Tempo più soleggiato sul resto delle regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto su tutte le regioni, ma le precipitazioni saranno deboli e decisamente intermittenti e a carattere sparso.