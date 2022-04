Per mercoledì 6 aprile, sole quasi ovunque

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Così le previsioni meteo in Sicilia per la giornata del 5 aprile.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature in Sicilia. In alcune località valori prossimi ai 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 16 a Catania, 14 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 18 a Ragusa, 16 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sul Friuli Venezia Giulia e nebbie mattutine lungo il Po.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto su Abruzzo e Molise, ma senza piogge, sarà più sereno sul resto delle regioni peninsulari, nubi irregolari in Sardegna.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con più nubi sugli Appennini e in Puglia, ma senza precipitazioni. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per mercoledì 6 aprile, un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico. Mentre sull’area dello Stretto cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli orientali in attenuazione. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso in pianura e irregolarmente nuvoloso su Alpi e Appennini. Temperature massime fino a 21 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da maltempo in Sardegna con piogge che si porteranno dal pomeriggio verso il resto delle regioni, anche con alcuni temporali. Neve a 1500m.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente soleggiata, poi, dal pomeriggio il cielo comincerà a coprirsi sui settori peninsulari, anche con piogge a tratti moderate.