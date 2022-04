Per venerdì 8 aprile, torna la stabilità

Una circolazione depressionaria attraversa le regioni centro meridionali dello Stivale rinnovando tempo a tratti instabile in Sicilia nella prima parte della giornata di giovedì 7 aprile. Attesi fenomeni più intensi soprattutto sui settori tirrenici. Tendenza tuttavia a graduale miglioramento entro la serata con ritorno a tempo asciutto e schiarite via via più ampie. Venti in ulteriore rinforzo da Ovest/Nord Ovest sino a tesi o forti con mari tendenti a mossi o molto mossi. Temperature in calo.

Scendono le temperature

Calano le temperature. Valori massimi compresi tra 11 e 21 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento; 15 a Caltanissetta, 20 a Catania, 11 ad Enna, 14 a Messina, 18 a Palermo, 17 a Ragusa, 21 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su Friuli Venezia Giulia e coste adriatiche, decisamente sereno sul resto dei settori. Clima mite.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e sereno o tutt’al più poco nuvoloso altrove.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo più piovoso sulle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno, localmente in Puglia. Altrove, soleggiato. Temperature massime tra 12 e 18 gradi.

Per venerdì 8 aprile, torna la stabilità

La perturbazione dei giorni scorsi lascia ora spazio alla rimonta dell’alta pressione a garanzia di tempo più stabile e soleggiato in Sicilia. Tuttavia refoli di Maestrale rinnovano annuvolamenti sparsi sui settori tirrenici con il rischio di qualche pioviggine a ridosso dei rilievi esposti.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno molto mosso. Temperature in rialzo.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile su Alpi, Prealpi e occasionalmente anche alte pianure. Nubi irregolari sul resto dei settori. Clima mite dappertutto.

Centro: La giornata sarà contraddistinta generali condizioni di tempo asciutto con il cielo che si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Venti meridionali, mari mossi.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con più nubi sugli Appennini ma in un contesto sempre asciutto. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.