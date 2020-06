Le previsioni in sicilia

Giornata all’insegna del bel tempo con nuvole quella prevista per domani in Sicilia.

Temperature in lieve aumento, venti in prevalenza da NNO anche moderati, mari mossi.

Avvio di settimana che si preannuncia ancora instabile per l’avvento di più fresche correnti dai Balcani, una perturbazione che a metà settimana anche in Sicilia potrebbe portare a delle piogge e temporali, per esempio nel pomeriggio di mercoledì fra Ennese, Etna e Ragusano.

L’alta pressione faticherà ancora ad imporsi: solo nella seconda metà della settimana potremmo avere una fase più stabile ed asciutta e con temperature in aumento.