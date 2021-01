Le previsioni nell'Isola

Giornata instabile per questo avvio di weekend in Sicilia. Possibili piogge , specie tra il pomeriggio e le ore serali, precipitazioni sparse e irregolari in risalita dai quadranti meridionali.

Temperature in ulteriore marcato rialzo sulla Sicilia tirrenica con punte di 23-25°C tra Palermitano e Messinese; valori in sensibile diminuzione in Campania e lungo i versanti ionici. Da segnalare forti venti di Scirocco sul settore tirrenico dell’Isola con raffiche localmente superiori ai 60-70 km/h. Mari generalmente mossi.

Nel resto del Paese

Venti freddi e ciclone in arrivo. Una perturbazione raggiunge la Sardegna per poi espandersi al Centro, quindi al Sud e in tarda serata su parte del Nord. Nevicate a quote via via più basse su Toscana, Umbria, Abruzzo e Marche, a quote alte sul resto del Centro e al Sud. Venti di Bora e Grecale al Nord e sul Centro adriatico.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica – Cielo coperto in Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria. Neve debole in Emilia al mattino. Nel pomeriggio più sole, sempre sereno sui settori montuosi. Venti di Bora e Grecale. Centro: Tempo decisamente piovoso e instabile su tutte le regioni con piogge, locali temporali e nevicate sopra i 700 e 1300 metri, anche in pianura in Toscana. Venti nordorientali. Sud: La giornata trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo sulla Campania, sulla Basilicata e sulla Puglia con precipitazioni sparse, temporalesche in Campania, moderate altrove.

Lunedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Nebbie tra alessandrino, milanese e pavese. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente coperto, neve fino in pianura sulla Toscana, a 200 metri su Umbria e Marche, a quote più alte altrove. Rovesci in Sardegna. Sud: Precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari, poi nel pomeriggio moderate o temporalesche su coste tirreniche. Nevicate sopra i 1400 metri. Più sole sui settori ionici.