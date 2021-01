Le previsioni nell'Isola

Giornata con sole e poche nuvole quella prevista per domani in Sicilia

Temperature in deciso aumento con massime con picchi fino a 22-24°C lungo il versante tirrenico palermitano; zero termico in rapido rialzo ovunque. Venti moderati o ancora a tratti tesi, prevalentemente disposti da S-SO. Mari: da mossi a molto mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia; basso Tirreno poco mosso dirimpetto le coste siciliane, mosso a largo.

Nel resto del Paese, Ingresso di venti freddi settentrionali. Cielo a tratti molto nuvoloso al Nord, ma il sole sarà prevalente. Un po’ instabile sulle regioni adriatiche centrali e in Sardegna e poi sul Sud peninsulare con precipitazioni deboli e intermittenti. In serata ulteriore peggioramento in Sardegna.

Le previsioni per i prossimi giorni

Sabato – Al Nord dapprima dal bel tempo, ma dal pomeriggio peggiorerà dall’Emilia Romagna verso il resto delle regioni con cielo coperto e precipitazioni in nottata, anche nevose in pianura. Centro: La giornata sarà contraddistinta da precipitazioni via via più diffuse su tutte le regioni e nevose a quote via via più basse e fin quasi in pianura sulla Toscana in tarda serata. Sud: La giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo con rovesci e temporali su Campania, Basilicata e Puglia, sarà più soleggiato in Sicilia e su gran parte della Calabria.

Domenica – Al Nord cielo coperto e precipitazioni nevose su Emilia Romagna, bassa Lombardia, Piemonte sudoccidentale e miste a pioggia sulla Liguria, in serata possibili anche sul Veneto. Venti freddi. Centro: Tempo più soleggiato in Sardegna e decisamente piovoso e instabile sul resto delle regioni con piogge, locali temporali e nevicate sopra i 700 e 1300 metri, anche in pianura in Toscana. Sud: La giornata trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo sulla Campania, sull’alta Basilicata e sulla Puglia con precipitazioni sparse, temporalesche in Campania, deboli altrove.