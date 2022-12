Quella di Natale sarà una settimana di bel tempo su tutta l’isola. Qualche nuvola comparirà nella giornata di martedì ma non poterà pioggia. le temperature sono più fresche rispetto all’ondata di caldo dei giorni scorsi ma non certo definibili invernali. In attesa di previsioni più concrete sulla seconda metà della settimana che termina proprio con il natale, i primi tre giorni della settimana mostreranno cielo sereno lunedì e mercoledì e nuvoloso ma senza eventi martedì. temperature stabili. Ecco cosa dicono le previsioni rilasciate dal sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni, area per area del Paese e giorno per giorno.

LUNEDI’ 19 DICEMBRE

Nord: Sulle zone pianeggianti potrebbe tornare la nebbia con conseguente cielo invisibile o coperto, sarà più soleggiato sul resto dei settori.

Centro: Il ritorno dell’alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque.

Sud: Giornata in cui avremo condizioni di bel tempo con un cielo più nuvoloso sugli Appennini e decisamente più soleggiato altrove.

MARTEDI’ 20 DICEMBRE

Nord: Cielo coperto in pianura e in Liguria, qui anche con pioviggine. Tempo più soleggiato sui settori alpini e prealpini. Temperature fredde.

Centro: La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso, ma sull’alta Toscana ci potrebbero essere molte nubi e locale pioviggine.

Sud: A parte più nubi su Puglia meridionale e tra Sicilia e Calabria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE

Nord: Piogge dalla Liguria si portano verso Lombardia, Emilia Romagna e Veneto occidentale. Molte nubi altrove, neve debole sui confini alpini.

Centro: A parte più nubi e qualche pioggia sull’alta Toscana, per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque. Venti da nord.