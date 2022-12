Meteo Sicilia, nuvole solo nel Messinese, temperature in calo LE PREVISIONI

18/12/2022

Qualche nuvola nel Messinese accompagnata da piogge sporadiche, di breve intensità e durata e solo a livello locale nell’area Nord orientale dell’isola, poi domenica e lunedì di bel tempo un po’ ovunque in Sicilia mentre da martedì torna a piovere. Le temperature, risalite nella giornata di sabato, torneranno a scendere gradualmente ma non troppo restando sopra i valori medi stagionali almeno fino a martedì. In generale continuerà l’altalena fra caldo e freddo che ha caratterizzato questi giorni d’autunno e caratterizzerà anche i primi giorni invernali

Queste le previsioni del sito iLMeteo.it comunicate per l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno fino a martedì prossimo.

DOMENICA 18 DICEMBRE

Nord: L’atmosfera torna stabile per cui il sole sarà prevalente salvo la presenza di nebbia mattutina sulla Pianura Padana centro-occidentale.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi, anche compatte, su Abruzzo e Molise.

Sud: Venti settentrionali portano molte nubi sugli Appennini e sul messinese dove si potranno verificare occasionali piovaschi, sole altrove.

LUNEDI’ 19 DICEMBRE

Nord: Sulle zone pianeggianti potrebbe tornare la nebbia con conseguente cielo invisibile o coperto, sarà più soleggiato sul resto dei settori.

Centro: Il ritorno dell’alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque.

Sud: Giornata in cui avremo condizioni di bel tempo con un cielo più nuvoloso sugli Appennini e decisamente più soleggiato altrove.

MARTEDI’ 20 DICEMBRE

Nord: Cielo coperto in pianura e in Liguria, qui anche con pioviggine. Tempo più soleggiato sui settori alpini e prealpini. Temperature fredde.

Centro: La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso, ma sull’alta Toscana ci potrebbero essere molte nubi e locale pioviggine.

Sud: A parte più nubi su Puglia meridionale e tra Sicilia e Calabria, per il resto avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo.