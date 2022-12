L’alta pressione garantisce tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo annuvolamenti pomeridiani in parziale diradamento dalla sera in Sicilia per la giornata di sabato 17 dicembre.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in lieve discesa

Scendono leggermente le temperature ma sempre ben oltre le medie stagionali. Massime dai 14 ai 20 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento; 16 a Caltanissetta, 20 a Catania, 14 ad Enna, 18 a Messina, 19 a Palermo, 18 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà più soleggiata salvo più nubi e rari piovaschi, specie al mattino su Emilia Romagna e coste del Friuli Venezia Giulia.

Centro: Si potranno verificare alcune piogge a carattere sparso, ma intermittenti e alternate a schiarite soleggiate. Bel tempo in Sardegna.

Resto del Sud: Alcuni piovaschi potranno interessare gli Appennini e le coste campane, per il resto il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per domenica 18 dicembre, umidità e nuvole

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: L’atmosfera torna stabile per cui il sole sarà prevalente salvo la presenza di nebbia mattutina sulla Pianura Padana centro-occidentale.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi, anche compatte, su Abruzzo e Molise.

Resto del Sud: Venti settentrionali portano molte nubi sugli Appennini e sul messinese dove si potranno verificare occasionali piovaschi, sole altrove.

Lunedì 19 dicembre

Nord: Sulle zone pianeggianti potrebbe tornare la nebbia con conseguente cielo invisibile o coperto, sarà più soleggiato sul resto dei settori.

Centro: Il ritorno dell’alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque.

Sud: Giornata in cui avremo condizioni di bel tempo con un cielo più nuvoloso sugli Appennini e decisamente più soleggiato altrove.