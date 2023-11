Per martedì 7 novembre, possibile peggioramento

Sole e stabilità in Sicilia con temperature ancora sopra la media stagionale e massime fino a 27 gradi per la giornata di lunedì 6 novembre.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. Venti di Libeccio.

Centro: Tempo in miglioramento su gran parte delle regioni, un po’ instabile soltanto su alta Toscana e localmente in Umbria. Venti di Libeccio.

Sud: Qualche annuvolamento potrà interessare la Sardegna, sul resto delle regioni il sole sarà prevalente salvo più nubi sul basso Tirreno.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 18 ed i 27 gradi.

Previsti 21 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 26 a Catania, 18 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 22 a Ragusa, 27 a Siracusa, 23 a Trapani.

Martedì 7 novembre, possibile peggioramento

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con banchi di nebbia in formazione dalla sera; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: A parte qualche veloce piovasco sulla Venezia Giulia, per il resto il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.

Centro: Le regioni sono attraversate da un fronte instabile con rovesci e temporali su Lazio, Umbria e sulle Adriatiche, schiarite in Toscana.

Sud: In questa giornata ci saranno precipitazioni soltanto in Campania, sul resto delle regioni il tempo sarà decisamente soleggiato.

Mercoledì 8 novembre

Nord: In questa giornata a parte qualche nebbia in pianura, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o localmente anche coperto.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite di giorno, non freddo di notte.

Sud: Debole circolazione depressionaria così al mattino ci saranno precipitazioni diffuse, poi tenderanno a diventare più sparse.