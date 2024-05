Massime comprese tra 22 e 28 gradi

Alta pressione con sole e temperature in salita. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 6 maggio. Massime fino a 28 gradi.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Temperature in risalita

Salgono le temperature in Sicilia. Massime comprese tra 22 e 28 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 27 a Catania, 24 ad Enna, 23 a Messina, 23 a Palermo, 26 a Ragusa, 28 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Fin dalle prime luci del giorno le piogge interesseranno Val d’Aosta, Piemonte occidentale e rilievi alpini; molte nubi sulla Liguria, più sole invece altrove. Dopo metà giornata il maltempo raggiungerà anche la Liguria, con precipitazioni tuttavia modeste; ancora piogge o locali rovesci su Piemonte e Val d’Aosta, piogge e schiarite entro sera al Nordest. Venti forti meridionali.

Centro e Sardegna. Si avvicina una perturbazione, aumenta la nuvolosità; fin dal mattino molte nubi sull’alta Toscana, ma senza precipitazioni. Sul resto dei settori bel tempo, sul versante adriatico tutto sole. Con il passare delle ore la nuvolosità diverrà via via più compatta sulla Toscana, poi sul Lazio e in Umbria, anche con qualche isolato piovasco. Altrove, più sole; venti moderati meridionali.

Sud e Sicilia. Un campo di alta pressione protegge ancora tutte le regioni: la giornata, di conseguenza, risulterà decisamente stabile e soleggiata. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti meridionali, i mari potranno risultare localmente mossi o poco mossi. Entro sera aumenta la nuvolosità sulla Campania e sul versante tirrenico della Calabria, ma senza fenomeni associati.

Martedì 7 maggio

Pressioni medio-alte interessano l’isola garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Una perturbazione temporalesca collegata al transito di un ciclone interessa le nostre regioni. La giornata trascorrerà con un tempo molto instabile e con precipitazioni a tratti forti possibili su gran parte delle zone. Non mancheranno delle grandinate e colpi di vento o più raramente trombe d’aria. Generale calo termico e venti da deboli a moderati. Mari mossi.

Centro e Sardegna. Atmosfera che diventa via via più instabile su alcune regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di rovesci temporaleschi, soprattutto dal pomeriggio, su Toscana, Umbria e Marche. Le precipitazioni saranno a carattere irregolare. Altrove avremo un cielo poco nuvoloso e un clima mite. I venti soffieranno con modesta intensità da direzioni diverse.

Sud e Sicilia. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un generale aumento della nuvolosità su gran parte delle regioni, ma non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate. I venti soffieranno moderatamente dai quadranti meridionali rendendo i mari generalmente mossi. Clima sempre piuttosto mite su tutte i settori.