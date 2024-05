Massime fino a 26 gradi

Alta pressione torna protagonista in Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di venerdì 3 maggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso,

Temperature

Massime comprese tra i 18 ed i 26 gradi in Sicilia. Temperature stazionarie quindi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 24 a Catania, 16 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 21 a Ragusa, 26 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Giornata spiccatamente instabile sulle nostre regioni, infatti se al mattino le precipitazioni saranno più probabili sui settori alpini e sul Friuli Venezia Giulia, nel corso del pomeriggio potranno interessare anche le zone pianeggianti del Triveneto, ma sempre modeste o deboli. Non mancheranno schiarite soleggiate, soprattutto al mattino in pianura e locali temporali pomeridiani.

Centro e Sardegna. Giornata che trascorrerà con un tempo a tratti instabile pertanto se al mattino una maggior probabilità di precipitazioni riguarderà l’Umbria, la Toscana e il Lazio, nel pomeriggio i fenomeni atmosferici si sposteranno verso le regioni adriatiche. Non mancheranno dei temporali con occasionali grandinate, ma anche spazi soleggiati. Sole prevalente in Sardegna.

Sud e Sicilia. Giornata localmente instabile sulle regioni pertanto alcune piogge potranno interessare la Campania, la Calabria tirrenica (soprattutto il cosentino) e la Puglia (qui solo al pomeriggio su tante province). Sul resto dei settori avremo un tempo più soleggiato, sereno in Sicilia e molto nuvoloso in Basilicata. I venti soffieranno tutti da Ponente, i mari saranno molto mossi.

Sabato 4 maggio

Ancora alta pressione nell’isola. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Giornata che parte un po’ instabile, infatti fino al primo mattino ci potranno essere delle precipitazioni a carattere irregolare sull’arco alpino, prealpino e sul Triveneto. Nel corso del giorno migliorerà sulle zone pianeggianti orientali mentre continuerà una certa instabilità sulle Alpi e più occasionale e localizzata sulla pianura emiliana e lombarda.

Centro e Sardegna. La pressione aumenta sulle nostre regioni pertanto il tempo in questa giornata sarà asciutto, ma il cielo si presenterà molto più nuvoloso al mattino, segnatamente sulle regioni tirreniche dove ci sarà poco sole. Nel pomeriggio invece le nubi si diraderanno favorendo ampie schiarite soleggiate. Clima mite e venti che soffieranno debolmente da direzioni variabili.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni avanza un campo di alta pressione per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà molto più nuvoloso sulle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno. Sole pieno in Puglia e sulla Sicilia. Clima gradevole e venti che soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi.