Alta pressione diffusa salvo alcune zone con tempo stabile e sole quasi ovunque. Possibili piogge con schiarite a Palermo e Trapani. Temperature in risalita con punte di 28 gradi. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 2 maggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature con punte di 28 gradi

Tornano a salire le temperature almeno in alcune città. Massime previste tra i 19 ed 28 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 26 a Catania, 21 ad Enna, 23 a Messina, 21 a Palermo, 25 a Ragusa, 28 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una perturbazione atlantica collegata al transito di un ciclone interessa le regioni con precipitazioni a tratti diffuse e temporalesche. Potranno verificarsi locali grandinate. La neve scenderà diffusa sull’arco alpino, ma soltanto sopra i 1700 metri circa. Non mancheranno pause asciutte o brevi schiarite soleggiate. Venti di Libeccio, mari molto mossi.

Centro e Sardegna. Un fronte perturbato sospinto da venti tesi di Libeccio interessa molte delle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con precipitazioni a tratti temporalesche su Toscana, Umbria e Lazio. Piogge alternate a prevalenti schiarite soleggiate sulle regioni adriatiche e in Sardegna. Neve sopra i 1500 metri. Mari generalmente mossi, ulteriore lieve calo termico.

Sud e Sicilia. Una perturbazione interessa parzialmente le nostre regioni per cui dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio aumenterà l’instabilità associata a rovesci e locali temporali su Campania, Puglia e settori tirrenici in generale. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente mossi. Contenuto calo termico.

Venerdì 3 maggio

Alta pressione in Sicilia con tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Giornata spiccatamente instabile sulle nostre regioni, infatti se al mattino le precipitazioni saranno più probabili sui settori alpini e sul Friuli Venezia Giulia, nel corso del pomeriggio potranno interessare anche le zone pianeggianti, ma sempre modeste o deboli. Non mancheranno schiarite soleggiate, soprattutto al mattino in pianura e locali temporali pomeridiani.

Centro e Sardegna. Giornata che trascorrerà con un tempo a tratti instabile pertanto se al mattino una maggior probabilità di precipitazioni riguarderà l’Umbria, la Toscana e il Lazio, nel pomeriggio i fenomeni atmosferici si sposteranno verso le regioni adriatiche. Non mancheranno dei temporali con occasionali grandinate, ma anche spazi soleggiati. Sole prevalente in Sardegna.

Sud e Sicilia. Giornata localmente instabile sulle regioni pertanto alcune piogge potranno interessare la Campania, la Calabria tirrenica (soprattutto il cosentino) e la Puglia (qui al mattino il Gargano, poi anche il resto della regione). Sul resto dei settori avremo un tempo più soleggiato, sereno in Sicilia e molto nuvoloso in Basilicata. I venti soffieranno tutti da Ponente, i mari saranno molto mossi.