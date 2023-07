Lunedì 10 luglio prosegue l'alta pressione

L’anticiclone Cerbero continua la sua azione in Sicilia. Tempo stabile ed assolato ovunque ma temperature calde ed afose con bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina secondo l’avviso 127 della protezione civile regionale su rischio incendi ed ondate di calore.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino arancione a Palermo

La temperatura massima percepita sarà di 36 gradi a Palermo. Lo si legge nell’avviso 127 della protezione civile regionale per il rischio incendi ed ondate di calore.

Anche a Catania sono indicati 36 gradi percepiti ma il capoluogo etneo è contrassegnato “soltanto” dal bollino giallo. Un grado in meno a Messina anch’essa bollino giallo. Ma nelle altre città siciliane, soprattutto nelle località dell’entroterra, la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 40 gradi.

Temperature afose in aumento

Afa e temperature in aumento in Sicilia per effetto dell’anticiclone Cerbero. Massime previste tra i 30 ed i 38 gradi. Tali valori sono “netti” e non “percepiti”. Previsti 32 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 30 a Catania, 33 ad Enna, 31 a Messina, 33 a Palermo, 36 a Ragusa, 30 a Siracusa, 34 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone Cerbero porterà una giornata con sole prevalente e temperature massime oltre i 33 gradi, anche 37 in Alto Adige.

Centro: Anche in questa giornata avremo un ampio soleggiamento con l’anticiclone Cerbero. Temperature massime fino a 37 gradi in Toscana e Lazio.

Sud: In questa giornata se il sole sarà prevalente le temperature massime a causa di Cerbero supereranno i 40 gradi sulle zone interne.

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola con tempo stabile ed assolato ovunque. Rimangono condizioni di afa ovunque.

Nord: L’anticiclone Cerbero infuoca le regioni per cui se il sole sarà prevalente ovunque, le temperature massime toccheranno i 38°C.

Centro: In compagnia del bollente anticiclone africano Cerbero. Sole prevalente dappertutto e temperature diurne fino a 38°C in Toscana.

Sud: Lunedì infuocato con l’anticiclone Cerbero per cui il sole splenderà ovunque e le temperature saliranno fino a 45°C in Sicilia e Sardegna.

Martedì 11 luglio

Nord: Anche questa giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e temperature massime fino a 37-38 gradi sulle zone pianeggianti.

Centro: Con l’anticiclone africano Cerbero il sole sarà prevalente ovunque e le temperature potranno toccare punte di 38 gradi in Toscana.

Sud: L’anticiclone Cerbero infuoca le regioni. Il sole sarà prevalente, le temperature massime supereranno i 43-44 gradi in Sardegna e Sicilia.