Caldo da bollino rosso a Catania per il 3 agosto con 40 gradi percepiti

Rischio incendio massimo in quattro province

Temperature altissime anche per il 4 agosto ed ondate di calore forti a Palermo

Il caldo afoso non molla la presa sulla Sicilia. Anche per i prossimi giorni l’isola sarà investita da ulteriori ondate di calore nelle città principali ma anche nelle altre località si boccheggerà con temperature roventi e con picchi di oltre 40 gradi.

Per il 3 agosto, le condizioni meteo nell’isola saranno caratterizzate dal sole ma anche da nuvole passeggere nel Palermitano. Qualche pioggerella potrebbe esserci nel Trapanese nella mattinata per poi trasferirsi nel Catanese e qualche velatura nelle altre città.

Venti tra il debole ed il moderato, mari quasi calmo e poco mosso.

Bollino rosso a Catania

Secondo il nuovo bollettino della protezione civile (il 162) per il 3 agosto ci saranno ondate di calore da bollino rosso a Catania. Nel capoluogo etneo sono previsti 40 gradi percepiti.

A Palermo il livello di allerta è arancione e saranno percepiti 36 gradi. Bollino giallo a Messina con 37 gradi percepiti.

Caldissimo nel resto dell’Isola

Farà caldissimo anche nelle altre località dell’isola. Nel Ragusano sono previsti 38 gradi, 37 nel Nisseno e nel Trapanese.

Rischio incendi alti in quattro province

In quattro province dell’isola ci rischio incendi al massimo livello di attenzione e con pericolosità alta nell’Ennese, Messinese, Palermitano e Trapanese. Nelle restanti cinque province, però, il livello di attenzione scende a preallerta arancione con pericolosità media

Nel resto d’Italia

Al nord un nuovo peggioramento del tempo interesserà le regioni a partire dall’arco Alpino con temporali via via più forti verso le zone di pianura entro metà giornata.

Al centro, giornata contraddistinta dal bel tempo prevalente, con maggiori addensamenti nuvolosi solo su Toscana e Sardegna, con isolati piovaschi. Lievemente meno caldo.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Clima molto caldo, a tratti rovente.

Per il 4 agosto, clima ancora più rovente

Le condizioni meteo per il 4 agosto prevedono cieli velati che tentano di nascondere un sole cocente. Vento forte a Trapani, moderati e deboli nelle altre località. Mari, poco mossi nel Trapanese, calmi e quasi calmi nel resto dell’isola.

Afa da bollino rosso anche a Palermo

Le ondate di calore si intensificheranno ulteriormente. Bollino rosso a Catania con 41 gradi percepito ed a Palermo con 39 gradi. Permane livello giallo per le ondate di calore a Messina, sempre con 37 gradi.

Continuerà a far caldo ovunque con temperature generalmente superiori ai 35 gradi. Nel Nisseno sono previsti 38 gradi, nel Ragusano e Trapanese 37.

Al nord Italia arriva una perturbazione temporalesca che colpirà principalmente i settori alpini, prealpini, il Nordovest e parte del Nordest; altrove, poco nuvoloso. Clima meno caldo.

Al centro pressione stabile su tutti i settori. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni, senza precipitazioni. Clima ancora caldo.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima caldo.