Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento basso al mattino sulle coste tirreniche. Questo in sintesi il quadro meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 6 luglio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Temperature rimangono alte

Continua il caldo afoso nell’isola che rimane sotto la canicola estiva. Temperature massime previste tra i 34 ed i 38 gradi. Previsti 37 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 36 a Catania, 34 ad Enna, 34 a Messina, 34 a Palermo, 38 a Ragusa, 36 a Siracusa, 37 a Trapani.

Sarà tuttavia l’ennesima giornata da bollino rosso nelle tre città metropolitane dell’isola prese a campione per queste rivelazioni. Lo si legge nell‘avviso 134 della protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischio incendi.

A Palermo sono previsti 35 gradi di temperatura massima percepita. A Catania e Messina 37. Ancora disagi per tutta la popolazione. Le raccomandazioni rimangono le stesse: evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata (dalle 12 alle 18) e bere molta acqua.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone africano Caronte è ancora presente sulle nostre regioni, ma in un contesto termico meno rovente. Tutto sole; venti variabili.

Centro: Caronte infuoca gran parte delle regioni, ma si sviluppa qualche nube in Appennino; altrove avremo un tempo più soleggiato e caldo.

Resto del Sud: Caronte surriscalda le nostre regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con temperature oltre i 35°C un po’ ovunque; venti settentrionali.

Per giovedì 7 luglio

Previsioni simili a quelle odierne per la giornata di domani, giovedì 7 luglio. Giornata soleggiata, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi. Venti moderati settentrionali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Anticiclone Caronte in crisi giovedì 7 luglio: dopo una mattinata soleggiata temporali interesseranno il Nordest, dai monti alle pianure.

Centro: Anticiclone Caronte in crisi giovedì 7 luglio: temporali e piogge dai settori appenninici si estenderanno anche alle zone adiacenti.

Resto del Sud: L’anticiclone Caronte subirà un primo attacco. Dopo una mattina soleggiata nel pomeriggio scoppieranno temporali su rilievi e zone vicine.