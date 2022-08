Per giovedì 18 agosto, altra giornata di gran caldo

Torna il caldo africano sulle nostre regioni per una massa d’aria molta calda e secca, temperature in netto aumento con massime sui 38-40°C. Per la giornata di mercoledì 17 agosto, dunque, tempo stabile e soleggiato in Sicilia anche se con cieli a tratti offuscati da velature in transito. Venti deboli o moderati di Scirocco.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina

Tornano anche le ondate di calore. La protezione civile regionale ha diffuso l’avviso 176 dove viene indicato bollino arancione a Palermo per 37 gradi percepiti. Stessa temperatura percepita a Catania e Messina ma con bollino giallo.

Temperature si impennano

Sono altissime le temperature in tutta la Sicilia. Anche i valori minimi come a Palermo (28 gradi), Messina, Ragusa e Siracusa (27). Massime elevate che variano da 34 a 42 gradi. Previsti 37 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 36 a Catania, 34 ad Enna, 36 a Messina, 36 a Palermo, 38 a Ragusa, 35 a Siracusa, 42 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ondata di caldo al nordest dove il sole sarà prevalente. Peggiora al Nordovest con temporali anche forti. I venti saranno meridionali.

Centro: Arriva l’anticiclone africano per cui la giornata oltre a risultare in prevalenza soleggiata, sarà anche molto calda in Toscana e Lazio.

Resto del Sud: Arriva l’anticiclone africano. Giornata in prevalenza soleggiata con cielo sereno, venti deboli e temperature massime in aumento.

Per giovedì 18 agosto, altra giornata di gran caldo

L’alta pressione africana raggiunge il suo apice determinando così un’alta giornata all’insegna di tempo stabile con cieli sereni o velati e soprattutto gran caldo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Ionio e Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso. Massime in ulteriore aumento con picchi di 38-39°C in Campania, 39-40°C in Calabria, 41-43°C in Sicilia.

Nord: Perturbazione atlantica carica di temporali forti in movimento da ovest verso est. Attesi nubifragi e grandinate. Calo termico.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto soleggiata, nel pomeriggio temporali andranno a interessare la Toscana, cielo a tratti nuvoloso altrove.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e temperature davvero bollenti. Valori termici diurni superiori anche ai 41°C.