Passato Ferragosto con il sole e solo qualche nuvola residuo ma senza piogge, arriva, come previsto, l’anticiclone africano che porterà temperature elevate al Sud. In Sicilia lo anticipa il vento caldo che porta anche residui di sabbia e fa salire le temperature prima di quanto non avvenga altrove nel Paese. La crescita delle temperature iniziata nella notte successiva a ferragosto continuerà per tutti i prossimi tre giorni. Al culmine di queste 72 ore, nella giornata di giovedì, previste temperature fino a 41 gradi e potrebbe trattarsi della giornata più bollente dell’estate 2022 anche se ancora il caldo terrà banco per settimane.

Ecco, dunque, le previsioni del tempo rese note dal sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno:

MARTEDI’ 16 AGOSTO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, ma nel pomeriggio giungeranno alcune piogge sulle Alpi piemontesi.

Centro: Avanza l’anticiclone africano. Il sole sarà prevalente, ma il cielo sarà più nuvoloso su Sardegna, Toscana e Marche. Clima caldo.

Sud: Arriva l’anticiclone africano a garanzia di una giornata soleggiata e con temperature massime in sensibile aumento ovunque.

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO

Nord: Ondata di caldo al nordest dove il sole sarà prevalente. Peggiora al Nordovest con temporali anche forti. I venti saranno meridionali.

Centro: Arriva l’anticiclone africano per cui la giornata oltre a risultare in prevalenza soleggiata, sarà anche molto calda in Toscana e Lazio.

Sud: Anche al sud arriva l’anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo sereno, venti deboli e temperature massime in aumento.

GIOVEDI’ 18 AGOSTO

Nord: Perturbazione atlantica carica di temporali forti in movimento da ovest verso est. Attesi nubifragi e grandinate. Calo termico.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto soleggiata, nel pomeriggio temporali andranno a interessare la Toscana, cielo a tratti nuvoloso altrove.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e temperature davvero bollenti. Valori termici diurni superiori anche ai 41°C.