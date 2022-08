Stop alla variabilità del tempo che ha caratterizzato le ultime giornate con piogge locali. Non piove più. Ferragosto soleggiato su tutto il territorio nazionale e in particolare al Sud. In Sicilia comincia il rialzo delle temperature che sarà sancito in maniera consistente martedì 16 con l’arrivo “ufficiale” del nuovo anticiclone africano che porterà caldo e stabilità a partire dal Nord Italia per poi intensificarsi scendendo verso Sud. Mercoledì 17 sarà la giornata in cui, in Sicilia, dominerà il caldo già risalito il giorno prima.

Sono le previsioni rese note dal sito iLMeteo.it riguardanti l’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno. Ecco cosa dovremo aspettarci da ferragosto e nei due giorni a seguire

LUNEDI’ 15 AGOSTO

Nord: Tempo in peggioramento dal pomeriggio sull’arco alpino, poi dalla Lombardia verso il Veneto. Attesi temporali sparsi. Clima caldo.

Centro: La pressione tenderà a diminuire dal pomeriggio quando giungeranno precipitazioni su Umbria, Toscana e localmente anche sull’alto Lazio.

Sud: A Ferragosto si trascorrerà una giornata soleggiata, il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Sicilia: Clima più caldo e sole ovunque. Comincia la risalita delle temperature che continuerà nei giorni seguenti.

MARTEDI’ 16 AGOSTO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, ma nel pomeriggio giungeranno temporali sulle Alpi piemontesi.

Centro: Avanza l’anticiclone africano. Il sole sarà prevalente, ma il cielo sarà più nuvoloso su Sardegna, Toscana e Marche. Clima caldo.

Sud: Arriva l’anticiclone africano a garanzia di una giornata soleggiata e con temperature massime in sensibile aumento ovunque.

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO

Nord: Ondata di caldo al nordest dove il sole sarà prevalente. Peggiora al Nordovest con temporali anche forti. I venti saranno meridionali.

Centro: Arriva l’anticiclone africano per cui la giornata oltre a risultare in prevalenza soleggiata, sarà anche molto calda in Toscana e Lazio.

Sud: Anche al sud arriva l’anticiclone africano. Giornata soleggiata con cielo sereno, venti deboli e temperature massime in aumento.