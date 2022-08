Ancora meteo incerto e tempo instabile per almeno 36-48 ore. Piogge locali e sparse e piovaschi residui fino a tutta la giornata di domenica 14 agosto soprattutto nella Sicilia Nord orientale e lungo la costa Messinese ma saranno le ultime ore di instabilità e di pioggia. Ferragosto trascorrerà con il sole e garantirà una giornata serena per il mare, la montagna, le scampagnate e le gite fuori porta in generale. Ma dopo la giornata festiva è in arrivo, di nuovo, l’anticiclone africano. garantirà tempo stabile e soleggiato ma porterà anche un nuovo aumento delle temperature con massime sopra media ma ancora da valutare

Ecco le previsioni del tempo comunicate dal sito iLMeteo.it per l’Italia, area per area e giorno per giorno per le prossime 72 ore.

DOMENICA 14 AGOSTO

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con sole prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e clima decisamente più caldo.

Centro: Giornata ampiamente soleggiata, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo praticamente sereno su tutte le regioni.

Sud: Possibilità di precipitazioni su Salento e provincia di Messina, poi migliorerà decisamente con sole. Bel tempo sul resto delle regioni.

LUNEDI’ 15 AGOSTO

Nord: Tempo in peggioramento al Nordovest e sull’arco alpino con temporali forti a carattere sparso, in serata e nottata verso il Nordest.

Centro: Al centro la pressione è in aumento per cui la giornata sarà soleggiata anche se ci saranno molte nubi in Toscana (qualche pioggia).

Sud: A Ferragosto si trascorrerà una giornata soleggiata, il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Clima più caldo.

MARTEDI’ 16 AGOSTO

Nord: La pressione è in aumento per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso.

Centro: Avanza l’anticiclone africano. Il sole sarà prevalente, ma il cielo sarà più nuvoloso su Sardegna, Toscana e Marche. Clima caldo.

Sud: Arriva l’anticiclone africano a garanzia di una giornata soleggiata e con temperature massime in sensibile aumento ovunque.