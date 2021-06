Afa anche per il 26 giugno

Caldo da bollino rosso in alcune città della Sicilia sia per il 25 che per il 26 giugno

Temperature superiori anche ai 40 gradi in molte zone dell’isola nonostante la presenza di nubi sparse

L’afa continua anche per il 26 giugno

Il caldo con le temperature che sfiorano e superano i 40 gradi nell’isola non accenna ad attenuarsi. Anche per il 25 giugno le ondate di calore imperversano nell’isola che sarà sotto la proverbiale graticola con un’afa a tratti insopportabile.

Le nubi sparse previste sui cieli dell’isola non daranno il sollievo desiderato. Le temperature in alcuni casi saranno ancora da bollino rosso.

Venti tra debole e moderato, mari tra calmo e quasi calmo, cielo nuvoloso un po’ ovunque compongono il quadro meteorologico generale per il 25 giugno.

Temperature massime andranno a sfiorare anche i 42 gradi nel Trapanese, 41 nell’Agrigentino mentre nelle altre zone sfiorerà i 40 gradi.

In nord Italia è prevista una mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio giungeranno temporali sui confini alpini e zone limitrofe ad essi. Sole prevalente con cielo sereno sul resto delle regioni. Al centro la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su bassa Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, poco nuvoloso altrove. Temperature massime in calo di qualche grado

Palermo e Catania ancora ‘in rosso’

La protezione civile regionale nel suo ultimo bollettino diramato (il 123) parla di ondate di calore da attenzionare nelle tre grandi città dell’isola. Permane il livello 3 (colore rosso) nelle provincie di Palermo e di Catania per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste il 25 giugno e 26 giugno.

Riviste al ribasso, invece, le temperature massime percepite (36 gradi centigradi domani e 35 sabato) nel capoluogo siciliano.

A Catania il bollettino indica una temperatura massima percepita di 38° C per la giornata del 25 giugno e di 37 per il 26 giugno.

Messina ‘scende’ ad allerta gialla

Si ‘attenua’ l’allarme ondate di calore a Messina che da arancione scende a giallo. Per il 25 giugno la temperatura massima percepita è indicata a 33 gradi ma è atteso un aumento di due, per arrivare a 35, per il 26 giugno.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, ma il cielo avrà nubi irregolari anche su Calabria e poi anche su Basilicata e Puglia, poco nuvoloso in Campania.

Per sabato 26 giugno

L’afa continua a farsi sentire anche per il 26 giugno con punte di 42 gradi nel Siracusano, 38 nel Ragusano e nell’Agrigentino e 36 nel Catanese. Cieli poco nuvolosi e prevalentemente soleggianti.

Venti moderati, mari calmi e quasi calmi ed in serata poco mossi nelle punte occidentali ed orientali dell’Isola.

Nelle altre regioni meridionali, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto.

Nel resto d’Italia, al nord la giornata sarà contraddistinta da una mattinata prevalentemente soleggiata, poi, nel pomeriggio, le nubi aumenteranno decise sui confini alpini, anche con isolati temporali. Nelle regioni centrali sono previste generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, praticamente su tutte le regioni. Temperature massime in calo e non superiori ai 33 gradi.