Il caldo non dà tregua

Anche per il 24 e 25 giugno giornate da bollino rosso nelle città siciliane città

Temperature percepite tra i 37 ed i 38 gradi a Palermo e Catania

Roghi nel Siracusano

Clima caldo con punte fra i 40 e i 44 gradi nella giornata di giovedì 24 giugno, leggera attenuazione delle temperature che, però, resteranno roventi nella giornata di venerdì 25 giugno. Sono le previsioni comunicate da IlMeteo.it che parla per venerdì di giornata che trascorrerà al Sud Italia con generali condizioni di bel tempo, ma il cielo avrà nubi irregolari su Sicilia e Calabria e poi anche su Basilicata e Puglia, poco nuvoloso in Campania.

Non cambia la situazione nel fine settimana previsto, anch’esso, bollente. Temperature massime in calo ma comunque molto calde. Al centro e al Nord Italia punte massime di 32 gradi ma al Sud l giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto e temperture più alte del resto del Paese

La morsa del caldo

Non accenna, dunque, ad allentarsi la morsa di calore ed afa che attanaglia la Sicilia in questi primi giorni di estate. E in particolare sono ancora giorni da bollino rosso a Palermo ed a Catania per quanto riguarda le ondate di calore.

La protezione civile regionale, nel suo bollettino 121, è chiara. Per le giornate del 24 e 25 giugno Palermo e Catania sono segnate da bollino rosso. In particolare, nel capoluogo di regione sono previste temperature massime percepite di 37 gradi per il 24 giugno e di 38 per il giorno successivo.

Nel capoluogo etneo, invece, per le due giornate sono previste 38 gradi percepiti.

Bollino arancione a Messina

Peggiora la situazione a Messina, almeno per la giornata del 24 giugno, dove saranno percepiti 38 gradi che valgono l’allarme arancione. Per il 25 giugno sono invece previsti 36 gradi ed un livello di allerta che scenderà a giallo.

Preallerta arancione per gli incendi

Rimane arancione il livello di preallerta per quanto riguarda l’allarme incendi in tutte e nove le province dell’isola.