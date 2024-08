Bollino giallo a Catania e Messina, massime fino a 37 gradi

Alta pressione e caldo in aumento in Sicilia con bollino arancione ancora a Palermo e giallo a Catania e Messina. Queste in sintesi le previsioni meteo per domenica 25 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino arancione a Palermo

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore 188.

Nel capoluogo siciliano è indicata una temperatura massima percepita di 36 gradi. A Catania e Messina, invece, i gradi percepiti saranno 37.

Temperature in aumento

Salgono le temperature. Massime comprese tra i 30 ed i 37 gradi. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 30 ad Enna, 34 a Messina, 30 a Palermo, 34 a Ragusa, 37 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Domina l’anticiclone africano sulle regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in gran parte soleggiato e un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali, localmente forti, sulle Alpi, specie centro orientali che potranno scendere fin su Prealpi e alte pianure del Triveneto in serata e nottata.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano domina le nostre regioni e così in questa giornata il bel tempo sarà prevalente. Il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo con maggiori nubi sugli Appennini, ma sarà una nuvolosità priva di conseguenze degne di nota. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno calmi e caldi. Clima a tratti afoso e molto caldo.

Sud e Sicilia. Regime anticiclonico di matrice subtropicale sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, ma il cielo che sarà spesso sereno mostrerà una maggior nuvolosità su Puglia e Calabria. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili mentre i mari risulteranno da calmi a poco mossi. Clima molto caldo un po’ ovunque.

Lunedì 26 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. La pressione è in diminuzione sulle nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà con più nubi in cielo, ma non ci saranno grosse precipitazioni se non per qualcuna, localmente temporalesca ma di breve durata, sulle Alpi del Triveneto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno calmi e ancora piuttosto caldi.

Centro e Sardegna. La pressione inizia a diminuire sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà molto più nuvoloso rispetto ai giorni scorsi. Da segnalare soltanto occasionali brevi precipitazioni sulle zone interne dell’Abruzzo. In Sardegna il sole sarà prevalente. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari calmi e caldi.

Sud e Sicilia. La pressione è ancora stabile in questa giornata, di conseguenza sulle nostre regioni il tempo sarà in prevalenza soleggiato e stabile. Il cielo si potrà notare un po’ più nuvoloso sui settori montuosi, dove in Calabria, non si potrà escludere qualche isolata breve precipitazione. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Mari generalmente calmi.