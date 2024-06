Temperature vicine ai 40 gradi

Caldo in aumento con tanto di bollino giallo a Palermo e Catania, sole e bel tempo ovunque. Queste le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 28 giugno. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 4850 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Allerta gialla a Palermo e Catania

Gran caldo, quindi, anzi caldo da bollino giallo a Palermo e Catania dove per la giornata di venerdì 28 giugno sono indicate temperature massime percepite di 33 e 35 gradi. A Messina 30 gradi percepiti ma nessun avviso. Questo il quadro nelle tre città campione.

Lo si legge nell’avviso 130 della protezione civile regionale relativo al rischio incendi ed ondate di calore ma nelle altre località le temperature saranno più alte.

Temperature in risalita

Salgono le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 31 ed i 38 gradi. Previsti 38 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 36 a Catania, 31 ad Enna, 31 a Messina, 31 a Palermo, 36 a Ragusa, 36 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Grazie alla rimonta dell’anticiclone subtropicale la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche veloce rovescio pomeridiano sui settori alpini del Triveneto. Clima caldo estivo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, mari calmi.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni è arrivato l’anticiclone subtropicale, di conseguenza la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti ci sarà un ampio soleggiamento dappertutto e la nuvolosità sarà piuttosto rara e soltanto occasionale. Clima a tratti molto caldo sulla fascia tirrenica, specie sulle zone interne. Venti deboli da direzioni variabili, mari calmi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale protegge le nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno e la nuvolosità sarà più che altro temporanea e occasionale. Clima estivo, intenso sulla Sicilia orientale. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali. Mari calmi.

Sabato 29 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Anticiclone africano sulle nostre regioni, ma lambito da correnti instabili oceaniche. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente al Nordest e in Liguria, mentre al Nordovest, dal primo pomeriggio comincerà a peggiorare con l’arrivo di rovesci temporaleschi molto forti con piogge battenti e grandinate, in locale estensione serale verso il Veneto occidentale.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni domina l’anticiclone africano, pertanto la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. La nuvolosità sarà scarsa e occasionale salvo per un offuscamento del cielo a causa del pulviscolo sahariano in atmosfera. Clima molto caldo. Venti deboli variabili.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale infiamma e protegge le nostre regioni. La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non troverà grossi ostacoli per poter splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo una velatura diffusa a causa del pulviscolo desertico presente in atmosfera. Clima con caldo intenso, venti deboli, mari calmi.