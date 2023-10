Ma martedì 17 ottobre arrivano le nubi

Bel tempo e caldo estivo. Non cambia copione il clima in Sicilia ed anche per la giornata di lunedì 16 ottobre cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla maggior parte dell’isola grazie all’alta pressione.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Ancora temperature estive

Rimangono alte per il periodo le temperature in Sicilia con connotati praticamente estivi. Massime previste tra i 24 ed i 29 gradi.

Previsti 25 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 26 a Catania, 24 ad Enna, 25 a Messina, 29 a Palermo, 27 a Ragusa, 27 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Venti freschi, il clima è più fresco, il cielo è più coperto al Nordovest e irregolarmente nuvoloso al Nordest. Piovaschi in Piemonte.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo in gran parte coperto, ma con scarse piogge e più probabili sul Lazio, tra l’altro deboli.

Sud: Sono attese precipitazioni, a tratti temporalesche, dapprima su Puglia, poi bassa Campania, Basilicata e alta Calabria e nord Sardegna.

Martedì 17 ottobre, arrivano le nuvole

Infiltrazioni umide raggiungono l’isola determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sull’Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Il cielo si presenterà più coperto sui settori occidentali e in Emilia, con nubi sparse altrove. Dal pomeriggio peggiorerà al Nordovest

Centro: Giornata senza grosse precipitazioni se non qualcuna dal pomeriggio sera sull’alta Toscana. Il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso.

Sud: In questa giornata il tempo risulterà a tratti instabile su bassa Campania, Basilicata e Puglia meridionale, tantissime nubi altrove.

Mercoledì 18 ottobre

Nord: Le nostre regioni sono attraversate da una perturbazione per cui pioverà più diffusamente in montagna, al Nordest e in Liguria.

Centro: Soffiano venti da sud per cui il clima si riscalda. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto. Piogge su alta Toscana e Marche

Sud: In questa giornata il cielo sarà più sereno in Sicilia e parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature in aumento.