Il meteo in Sicilia racconta ancora di una giornata di allerta ondate di calore e rischio incendi anche se con allarme moderato. Per tutta la giornata di oggi lunedì 11 settembre la protezione civile tiene alta l’asticella del rischio dovuta al caldo che è tornato nelle nostre regioni soprattutto al Sud.

Sarà una settimana estiva quella appena iniziata per effetto del permanere dell’alta pressione portata da un anticiclone persistente. Settimana di caldo estivo ma senza fenomeni estremi come quelli a cui abbiamo assistito prima a luglio e poi ad agosto. Per il prossimo fine settimana le temperature potrebbe cominciare a scendere se non cambia nulla nei venti in quota ma le previsioni e medio termine non sono affidabili e sono soggette a cambiamenti anche radicali

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia comunicate dal sito iLMeteo.it per i prossimi giorni, area per area del paese e giorno per giorno.

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE

Nord: L’atmosfera è sempre stabile grazie alla presenza dell’anticiclone Caronte. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: L’anticiclone Caronte è padrone del tempo sulle regioni per cui anche questa giornata sarà assolata. Temperature massime fino a 33°C.

Sud: Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone Caronte e così questa giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo poco nuvoloso.

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE

Nord: In questa giornata il cielo sarà spesso nuvoloso e inoltre ci saranno dei temporali in Val d’Aosta e sul Piemonte più settentrionale.

Centro: Condizioni stabili dell’atmosfera. In questa giornata il tempo sarà soleggiato e il cielo sereno o con più nubi su Lazio e Appennini.

Sud: L’anticiclone africano domina le nostre regioni di conseguenza in questa giornata avremo un ampio soleggiamento dappertutto.

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE

Nord: Si svilupperanno e poi scoppieranno temporali sui settori alpini e localmente su quelli prealpini, sarà più soleggiato in pianura.

Centro: In questa giornata il cielo sarà molto più nuvoloso rispetto ai giorni precedenti. Temperature massime in leggera diminuzione.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Temperature in aumento.